Bischofskonferenz: Kirche wird „kleiner und demütiger“

Bätzing sagte, die Weihnachtsbotschaft sei ihm in diesem Jahr „so nah wie selten zuvor“. Die Not der Menschen in der von Russland angegriffenen Ukraine, die sich im Krieg auch gegen Kälte und Dunkelheit wappnen müssten, führe direkt in die „urweihnachtlichen Themen“ hinein. In einem Jahr, in dem „Menschenrechte mit Füßen getreten“ würden, sei etwa die verzweifelte Herbergssuche in Bethlehem besonders präsent, sagte der 61-Jährige.