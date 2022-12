Bistum Fulda plant Campus am Dom: „Vernetzung und Begegnung“

Hintergrund der Planungen ist auch die Neuausrichtung der Priesterausbildung sowie die Bündelung der Ausbildung für Berufe in der Seelsorge und im Lehramt am katholischen Seminar der Universität Marburg. Dadurch werden die betreffenden Räumlichkeiten in dem Gebäudeensemble frei. Der neue Campus solle künftig auch die Katholischen Akademie des Bistums Fulda beherbergen, die bisher im Bonifatiushaus im Fuldaer Stadtteil Neuenberg untergebracht ist. Diese solle im Laufe des Jahres 2026 an den neuen Standort ziehen, hieß es. Die Gebäude in Neuenberg sollten dann „zu größeren Teilen wirtschaftlich anders genutzt werden“. Die Familienbildungsstätte Helene Weber werde am gewohnten Standort in Neuenberg bleiben.