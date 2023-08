BKA-Mitarbeiter halten Fünftel der Kollegen für sexistisch

Der Analyse zufolge haben auch viele Mitarbeiter des BKA mit Hauptsitz in Wiesbaden sowie Standorten in Berlin und Meckenheim bei Bonn einen unzureichend erfüllten Anspruch an ihren Job: „Qualifikationsunterforderung ist - insbesondere bei jüngeren Beschäftigten - ein weit verbreitetes Gefühl am BKA, das auch wesentlichen negativen Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit hat.“ Im BKA, das dem Bundesinnenministerium nachgeordnet ist, gibt es mehr als 70 Berufsfelder.