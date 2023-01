Boris Rhein verurteilt Attacken auf Einsatzkräfte

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat die Attacken auf Einsatzkräfte in der Neujahrsnacht scharf verurteilt. „Angriffe auf Einsatzkräfte sind immer auch Angriffe auf die Gesellschaft und damit auf uns alle“, sagte der Regierungschef am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. „Die Bilder der Gewalt aus Berlin in der Silvesternacht haben mich schockiert.“