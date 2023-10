Boris Rhein will Dienstag mit Sondierungsgesprächen starten

Hofheim (dpa) - . Der hessische Ministerpräsident und Landtagswahlsieger Boris Rhein (CDU) will möglichst schon an diesem Dienstag mit Sondierungsgesprächen über ein künftiges Regierungsbündnis starten. „Wir wollen morgen Nachmittag schon in die Gespräche einsteigen. Die werden dann auch am Mittwoch weiterlaufen“, sagte Rhein am Montagabend in Hofheim.