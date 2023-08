Briefwahl in Hessen beginnt

Am 8. Oktober sind schätzungsweise rund 4,3 Millionen Menschen aufgerufen, ein neues Parlament in Wiesbaden zu wählen. Der Anteil der Briefwähler bei der letzten hessischen Landtagswahl 2018 lag bei 24,4 Prozent. Insgesamt 21 Parteien oder Wählergruppen sind zur Abstimmung zugelassen. Auf den Landeslisten kandidieren insgesamt 745 Bewerberinnen und Bewerber, mehr als ein Drittel davon (261) sind Frauen. Wahlberechtigt sind deutsche Staatsbürger, die am Abstimmungstag mindestens 18 Jahre alt sind und seit mindestens sechs Wochen ihren Hauptwohnsitz in Hessen haben. Aber auch für Wohnsitzlose in Hessen gibt es Teilnahmemöglichkeiten.