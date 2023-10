„Bringt sie heim“: Gedenken auf Römerberg für Hamas-Geiseln

Frankfurt/Main (dpa) - . Mit einem langen gedeckten Tisch auf dem Frankfurter Römerberg hat die Jüdische Gemeinde Frankfurt an das Schicksal der mehr als 220 von Hamas-Terroristen entführten Männer, Frauen und Kinder in Israel erinnert. Auf dem Schabbat-Tisch mit 222 leeren Stühlen standen am Freitagnachmittag Teller und Gläser, kleine Leuchtkerzen und Challah-Brot vor dem mit Sonnenuntergang beginnenden jüdischen Ruhetag Schabbat. An jedem Platz hing ein Foto mit dem Namen eines Entführten - vom kleinen Kind bis zu über 80-Jährigen.