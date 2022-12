Bundesanwaltschaft nimmt ehemaligen IS-Kämpfer fest

Karlsruhe (dpa) - . Ein mutmaßlicher früherer IS-Kämpfer ist bei seiner Wiedereinreise nach Deutschland festgenommen worden. Beamte von Bundespolizei und Bundeskriminalamt nahmen den Mann am Dienstag direkt am Frankfurter Flughafen in Empfang, wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Mittwoch mitteilte. Der zuständige Ermittlungsrichter habe bereits Untersuchungshaft angeordnet.