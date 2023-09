Bundespolizei durchsucht Wohnungen in sieben Städten

Frankfurt/Main (dpa) - . In fünf Bundesländern hat die Bundespolizei am frühen Dienstagmorgen Wohnungen und Wohnhäuser durchsucht. Hintergrund sei ein Ermittlungsverfahren der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt wegen des Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern, teilte die Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main mit. Es seien mehr als 350 Einsatzkräfte in sieben Städten im Auftrag der Staatsanwaltschaft Stade im Einsatz: In Stade (Niedersachsen), Gladbeck (Nordrhein-Westfalen), Fulda, Kassel (beides Hessen), Bremen, Balge (Niedersachsen) und Kehlheim (Bayern). Der Schwerpunkt des Einsatzes liege in Norddeutschland.