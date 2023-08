Cannabis-Clubs in Hessen bereit für Legalisierung

Der Dachverband deutscher Cannabis Social Clubs (CSCD) listetet in Hessen bislang fünf entsprechende Vereine auf, außer in Kassel und Gießen auch in Mörfelden-Walldorf, im Rheingau und an der Bergstraße. Dem Gesetzentwurf der Bundesregierung zufolge sollen die Mitglieder in den Clubs Cannabis gemeinschaftlich anbauen und gegenseitig abgeben dürfen. Details dazu sollen genau festgelegt werden. Gekifft werden darf den Plänen zufolge in den Clubs aber nicht.