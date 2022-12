CDU: Kulturgut der Heimatvertriebenen muss bewahrt werden

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die CDU-Fraktion im hessischen Landtag hat dazu aufgerufen, das Kulturgut von Spätaussiedlern und Heimatvertriebenen zu bewahren. Es bleibe ein dauerhafter Auftrag, ihr Schicksal und ihre Leistungen im Bewusstsein zu halten, sagte der CDU-Abgeordnete Max Schad am Donnerstag in Wiesbaden. Er verwies darauf, dass das Land Hessen 1,5 Millionen Euro für einen neuen Lehrstuhl „Historische Erinnerung und kulturelles Erbe - Vertriebene und Spätaussiedler in Hessen seit 1945“ an der Universität Gießen bereitstelle.