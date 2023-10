CDU: Schon nächste Woche Koalitionsgespräche möglich

Sie selbst sagte am Montag in Berlin, ihre Doppelrolle habe den Wahlkampf für sie erschwert: Ihr Amt als Bundesministerin habe „viel an Polarisierung und Gegenwind mit sich gebracht“. Das habe es schwer gemacht, in die Offensive in Hessen zu kommen. „Ich habe in den letzten Monaten mehr als 200 Prozent gegeben“, sagte Faeser. Sie hatte am Wahlabend offengelassen, ob sie Landeschefin bleibt.