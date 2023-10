CDU sieht Regierungsauftrag in Hessen klar bei sich

Koalitionsaussagen lässt sich am Sonntagabend keine der CDU-Spitzen entlocken. Man habe zunächst die „Richtungsfrage gewonnen“, bittet Fraktionschefin Claus um Geduld. Nun müssten die nächsten Tage ergeben, wie die Sondierungen verlaufen, bevor man in Koalitionsverhandlungen trete. Man spreche mit allen demokratischen Fraktionen, dazu zählen bei der CDU weder AfD noch Linke, und werde sich dann um die wichtigen Themen kümmern. Und dabei vor allem die „Sorgen und Nöte“ ernstnehmen, betont Claus mit Blick auf die deutlich gestärkte AfD, die am Sonntagabend zweitstärkste Kraft wird. Auf jeden Fall werde die CDU künftig mit einer komfortableren Mehrheit als in der zurückliegenden Legislaturperiode regieren, in der das schwarz-grüne Regierungsbündnis lediglich über eine Stimme Mehrheit verfügte.