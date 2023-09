CDU und AfD beginnen heiße Phase des Landtagswahlkampfs

Frankfurt/Gelnhausen (dpa) - . Die regierende CDU in Hessen will an diesem Samstag in Frankfurt die heiße Phase ihres Landtagswahlkampfs einläuten. Es sprechen Ministerpräsident Boris Rhein und Bundesparteichef Friedrich Merz (11.30 Uhr) zu den Parteimitgliedern. Am Nachmittag (16.00 Uhr) stimmt sich die AfD in Gelnhausen auf den Wahlkampfendspurt ein. Dort sollen unter anderem die beiden Bundesvorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla sprechen. Ein Bündnis aus mehreren AfD-Gegner will vor der Halle (14.30 Uhr) gegen die AfD demonstrieren. Die Landtagswahl ist am 8. Oktober. Derzeit wird Hessen von einer schwarz-grünen Koalition regiert.