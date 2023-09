CDU und AfD starten in heiße Phase des Wahlkampfs

Frankfurt/Gelnhausen (dpa) - . Mit Bundesprominenz sind CDU und AfD am Samstag in die heiße Phase des Landtagswahlkampfes in Hessen gestartet. CDU-Bundeschef Friedrich Merz schwor seine Partei in Frankfurt auf den Endspurt bis zur Abstimmung am 8. Oktober ein. Die beiden AfD-Bundesvorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla griffen in Gelnhausen im Main-Kinzig-Kreis die Ampelkoalition in Berlin scharf an, um hessische Wähler für ihre Partei zu mobilisieren.