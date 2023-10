CDU will nächste Woche über Koalitionsgespräche entscheiden

Wiesbaden (dpa) - . Die hessische CDU will als Wahlsiegerin Ende nächster Woche über Gespräche für eine neue Regierungskoalition befinden. „Wir starten jetzt in die entscheidenden Tage“, teilte Ministerpräsident und CDU-Landeschef Boris Rhein am Dienstag mit. „Bis Ende nächster Woche wollen wir als CDU festlegen, mit welcher Partei wir in Sondierungen für eine Hessenkoalition eintreten.“