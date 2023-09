Chancen und Belastungen: Landtag debattiert über Flüchtlinge

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Die hohen Flüchtlingszahlen spalten auch die Meinungen im hessischen Landtag. Während AfD-Fraktionschef Robert Lambrou am Donnerstag in Wiesbaden ein „Ende der Masseneinwanderung“ forderte, verwies die SPD-Abgeordnete Nadine Gersberg unter anderem auf neue Chancen für den hiesigen Arbeitsmarkt: Ohne Migrantinnen und Migranten „könnten wir jetzt schon ganze Krankenhäuser, Pflegeheime und Supermärkte komplett dichtmachen“. Der Freidemokrat Thomas Schäfer ergänzte: „Wir brauchen Immigration in den Arbeitsmarkt, nicht in die Sozialsysteme.“