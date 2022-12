Corona-Inzidenz in Hessen sinkt auf 163,9

Der Trend bei der Hospitalisierungsinzidenz in Hessen zeigte leicht nach oben: Der Wert lag am Dienstag bei 4,51 nach 4,23 in der Vorwoche. Die Hospitalisierungsinzidenz gibt an, wie viele Menschen bezogen auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen mit einer Corona-Infektion in Krankenhäusern neu aufgenommen wurden.