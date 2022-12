Corona-Inzidenz in Hessen steigt auf über 200

Auch bei der Hospitalisierungsinzidenz steigt die Zahl: Der Wert stieg von 5,62 in der Vorwoche auf 6,74, wie das Sozialministerium in Wiesbaden am Dienstag mitteilte. Die Hospitalisierungsinzidenz gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen mit einer Corona-Infektion in Krankenhäusern neu aufgenommen wurden.