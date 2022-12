Darmstädter Ex-Bürgermeister Horst Knechtel gestorben

Knechtel wurde am 5. April 1943 im polnischen Posen geboren und war elf Jahre lang beim Regierungspräsidium in Darmstadt in verschiedenen Dezernaten tätig. Er war 20 Jahre lang Landesschulleiter und -geschäftsführer aller sieben hessischen Verwaltungsseminare. Seit dem Jahr 2003 war er nochmals in dieser Position tätig. Von 1976 bis 2012 war Knechtel zudem Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Gervinus in Darmstadt und jahrzehntelang Delegierter bei verschiedenen Parteitagen der SPD.