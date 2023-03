Demonstration und Gegendemonstration vor Synodalversammlung

Mit der bis Samstag dauernden Synodalversammlung in Frankfurt soll das seit 2019 laufende Reformprojekt Synodaler Weg vorerst abgeschlossen werden. Angestrebt werden konkrete Veränderungen in den vier Bereichen Stellung der Frau, Umgang mit Macht, Sexualmoral und Pflichtzölibat der Priester. Der Vatikan machte jedoch deutlich, dass er eine solche Erneuerung ablehnt. Auslöser des Synodalen Wegs war der Missbrauchsskandal, der das Vertrauen vieler Katholikinnen und Katholiken in ihre Kirche schwer erschüttert hat.