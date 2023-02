Demonstrationen zum Jahrestag des russischen Angriffs

Bereits am Vormittag wollte der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) gemeinsam mit dem ukrainischen Generalkonsul Vadym Kostiuk als Zeichen der Solidarität in Wiesbaden die ukrainische Flagge hissen. In der Frankfurter Paulskirche findet am frühen Abend (18.00 Uhr) ebenfalls eine Solidaritätsveranstaltung mit den nach Hessen geflohenen Ukrainerinnen und Ukrainern statt. Allein in Frankfurt sind derzeit mehr als 8000 Geflüchtete aus der Ukraine gemeldet.