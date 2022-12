Deutlich mehr Pflegebedürftige in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . In Hessen haben im vergangenen Jahr deutlich mehr Menschen Leistungen der sozialen Pflegeversicherung bekommen. Ende 2021 waren es insgesamt 368.400, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Wiesbaden berichtete. Das war etwa ein Fünftel mehr als im Jahr 2019 bei der letzten Erhebung dieser Art.