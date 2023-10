Deutlicher CDU-Sieg und SPD-Schlappe - AfD auf Platz zwei

Nach Hochrechnungen von ARD und ZDF (19.24 Uhr und 19.27 Uhr) lag die CDU in Hessen bei 35,0 beziehungsweise 34,9 Prozent. Die Grünen kamen auf 14,9 bis 15,2 Prozent, die SPD auf 15,5 bis 15,6 Prozent. Bislang waren die 19,8 Prozent von 2018 das schlechteste Ergebnis der SPD in Hessen gewesen. Die AfD verbesserte sich deutlich auf 16,9 bis 17,2 Prozent. Die FDP kratzte mit 5,0 Prozent an der 5-Prozent-Hürde und musste um den Einzug in den Landtag bangen. Die Linken kamen auf 3,2 bis 3,3 Prozent, die Freien Wähler auf 3,5 Prozent.