Deutlicher CDU-Wahlsieg und SPD-Schlappe: AfD auf Platz zwei

AfD-Spitzenkandidat Robert Lambrou kündigte eine starke Oppositionsarbeit in Hessen an. Sehr viele Bürger in Hessen hätten zum ersten Mal AfD gewählt, sagte er. „Es ist ein enormer Vertrauensvorschuss, dem wir uns als würdig erweisen werden.“ Viele Menschen spürten, dass es so nicht weitergehe in diesem Land, dass es einen Politikwechsel brauche. „Und mit der AfD könnte man das durchaus mal probieren“, betonte Lambrou. „Ich denke, wir werden in den nächsten ein bis zwei Jahren Koalitionen erleben.“