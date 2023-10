Die AfD jubelt doppelt – und macht Avancen

Auch Alice Weidel, die nach Lambrou spricht, tritt in Wiesbaden ohne scharfes Vokabular oder Triumph-Geheul auf. Sie war schon am Nachmittag in den Landtag gekommen, um gemeinsam mit Lambrou auf die Hochrechnungen zu warten. „Diese Wahl ist der Denkzettel für die Ampelregierung gewesen – und ein Votum für den politischen Wechsel in Deutschland“, sagt sie. Und weiter: „Wir sind auf dem richtigen Weg!“ Die Antwort sind laute „AfD“-Sprechchöre. Dann geht es zum Büfett.