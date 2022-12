Die Sternsinger werden wieder losgeschickt

Frankfurt am Main (dpa) - . Die Sternsinger ziehen wieder los. Die bundesweite Aktion wird heute in Frankfurt am Main eröffnet. Bei dem katholischen Brauch des Sternsingens sammeln als die drei Heiligen Könige aus der Bibel verkleidete Kinder Spenden für Bedürftige. In den Tagen über den Jahreswechsel werden nach Schätzung der Organisatoren rund 300.000 Mädchen und Jungen in ganz Deutschland unterwegs sein. Sie schreiben den traditionellen Segen C - M - B (Christus mansionem benedicat - Christus segne dieses Haus) über die Haustüren und sammeln Geld für Kinderprojekte.