Digitalministerin: Es war richtig, meine Linie zu verfolgen

Eine Ihrer zentralen Aufgaben ist der Ausbau der digitalen Infrastruktur – wo stehen wir jetzt in Hessen?

Mit unserer Gigabitstrategie sind wir auf einem guten Weg. In ihr haben wir Prioritäten festgelegt: erst Gewerbegebiete, Schulen und Krankenhäuser, dann Glasfaser bis in die Wohnung bis 2030. Bei der Versorgung der Gewerbegebiete sind wir in den vergangenen Jahren einen massiven Schritt nach vorne gekommen und belegen Platz zwei der Flächenländer. In Hessen können außerdem nahezu 90 Prozent der privaten Haushalte auf eine Versorgung mit mindestens 100 Mbit/s zugreifen, das sind die Bandbreiten, die vom Kunden am meisten gebucht werden und in der Regel aktuell für den Hausgebrauch ausreichen. Mittlerweile sind 123 der 128 Plan-Krankenhäuser in Hessen gigabitfähig angeschlossen. Dennoch bin ich nicht zufrieden, weil wir noch lange nicht bei 100 Prozent sind. Tatsächlich weiß ich aber nicht, ob wir da überhaupt landen müssen. Bei sehr weit entfernten Höfen und Weilern ist die Verlegung von Glasfaser aufwendig und teuer. Hier sind Alternativen wie beispielsweise Satellitentechnik einsetzbar.