Direktor: Probleme bei Kinderkliniken bestehen seit Jahren

Die Zahl der Infekte liege wahrscheinlich in diesem Winter nur geringfügig höher als in den Vorjahren. Es gebe aber noch weniger Personal als in den Vorjahren. Zu den generellen Kapazitätsverlusten komme ein Krankenstand bei den Mitarbeitern „in einem Ausmaß, wie wir es bislang noch nicht gesehen haben“. Die Kinderheilkunde sei seit mindestens zehn Jahren sowohl im ambulanten (Kinderarztpraxen) als auch im stationären (Krankenhäuser) Sektor „so strukturiert, dass sich viele Leistungen nicht rechnen“.