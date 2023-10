Doch Palästinenser-Demo in Frankfurt am Samstag?

Die Stadt hat bereits im Vorfeld der Entscheidung angekündigt, dagegen Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof in Kassel einzulegen. Eine endgültige Entscheidung über die Demo steht also noch aus. In mehreren anderen deutschen Städten, darunter am Brandenburger Tor in Berlin, sind derweil am Freitag geplante palästinensische Demonstrationen wegen Sicherheitsbedenken, möglicher antisemitischer Ausrufe oder Gewaltverherrlichung verboten worden.