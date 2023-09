Donnerstag heulen Sirenen: Dritter bundesweiter Probealarm

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Beim dritten bundesweiten Probealarm heulen an diesem Donnerstag (14.9.) auch in den hessischen Dörfern und Städten wieder testweise die Sirenen. Die Bürger werden über verschiedene Kanäle gewarnt. „Sowohl das Sirenensignal für den Probealarm um 11 Uhr als auch für die Entwarnung um 11.45 Uhr dauern dann jeweils für eine Minute an“, teilte das hessische Innenministerium in Wiesbaden am Montag mit. Neben Alarmsirenen und Rundfunkdurchsagen wird die Bevölkerung auch beispielsweise wieder über die App hessenWARN und den Mobilfunkwarndienst Cell Broadcast testweise gewarnt.