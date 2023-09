Drei Spitzenkandidaten drängen in die Staatskanzlei

Seit fast einem Vierteljahrhundert regiert die CDU in Hessen, seit nahezu zehn Jahren zusammen mit den Grünen, meist relativ geräuschlos. CDU-Ministerpräsident Boris Rhein möchte die Wiesbadener Staatskanzlei verteidigen. Grünen-Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir will zweiter Ministerpräsident seiner Partei werden, nach Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg. Hessens SPD-Spitzenkandidatin Nancy Faeser pendelt als Bundesinnenministerin ständig zwischen ihrem Heimatland und Berlin. Sie will die erste Frau an der Spitze einer hessischen Landesregierung werden.