Drohnen im Medizinsektor: Projekt wird in Kassel vorgestellt

Kassel (dpa/lhe) - . In Nordhessen soll der Transport medizinischer Fracht per Drohne unter realen Bedingungen getestet werden. An diesem Dienstag ab 11 Uhr wird in Kassel das von der EU finanzierte Forschungsprojekt Airmour vorgestellt. Dabei soll nach Angaben des Regionalmanagements Nordhessen eine unbemannte Drohne am Institut für Pathologie am dortigen Klinikum starten und den Transport eines Medizinprodukts simulieren. Künftig könnten so etwa Gewebeproben, Organe und Medikamente befördert werden. Airmour soll in den kommenden Wochen auch in Stavanger (Norwegen), Helsinki (Finnland) sowie Luxemburg präsentiert werden.