Eilverfahren gegen Twitter wegen Verleumdung

Frankfurt/Stuttgart (dpa) - . In einem Eilverfahren zu per Twitter verbreiteten mutmaßlichen Falschaussagen wird am Mittwoch (10.00 Uhr) eine Entscheidung des Landgerichts Frankfurt erwartet. Mit dem Verfahren will Baden-Württembergs Antisemitismusbeauftragter Michael Blume den Kurznachrichtendienst juristisch dazu zwingen, mutmaßliche Falschaussagen über ihn zu löschen. Er wirft Twitter vor, für die Verbreitung von Verleumdungen mitverantwortlich zu sein.