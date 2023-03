Eine ungewöhnliche Oberbürgermeister-Wahl in Kassel

Wer zieht in diesem Jahr in das Rathaus von Kassel ein? (© Uwe Zucchi/dpa/Archivbild)

Am kommenden Sonntag treten sechs Kandidaten für das Rathaus in Nordhessen an: unter anderem eine Ex-Ministerin und ein SPD-Politiker ohne Parteiticket.