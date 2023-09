Einigung im Streit um Kosten für Corona-Impfungen

Der Vorsitzende des Hessischen Hausärzteverbands, Christian Sommerbrodt, erwartet, dass es nächste Woche losgeht mit den Impfungen. Die meisten Praxen hätten mit der Termin-Vergabe noch abgewartet. Das liege nicht nur an der Hängepartie mit der Honorierung, sondern auch an zwei weiteren Faktoren: Der neue Impfstoff wird in Sechser-Dosen geliefert, so dass die Praxen immer mehrere Patienten gemeinsam impfen müssen. Und es ist nicht klar, wann wie viel Impfstoff ankommt.