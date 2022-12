Eltern von Kita-Kindern bekommen landesweite Vertretung

Wiesbaden (dpa/lhe) - . In Hessen soll es künftig eine Landeselternvertretung für alle Mütter und Väter von Kita-Kindern geben. Ein Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen wurde am Mittwochabend im Landtag in Wiesbaden mit den Stimmen von CDU, Grünen und FDP verabschiedet. Die Linken stimmten gegen das Gesetz, SPD und AfD enthielten sich.