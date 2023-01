Energie, Bildung und Migration Wahlkampfthemen der AfD

Nach der bundesweiten Großrazzia in der „Reichsbürger“-Szene im Dezember war die Mitgliedschaft von einer Frau bei der AfD in Hessen annulliert worden. Diese habe bei ihrem Aufnahmeprozess in die Partei im Jahr 2018 sowohl eine Mitgliedschaft bei „Reichsbürgern“ als auch eine inhaltliche Nähe zu deren Gesinnung verschwiegen, hatte Lambrou die Maßnahme begründet. Bei der Großrazzia hatte es in Hessen insgesamt drei Festnahmen gegeben, darunter war auch die Frau.