Ermittlung zu „NSU 2.0“-Drohfax dauert an

Die Frankfurter Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz, die im August 2018 die erste Adressatin eines Drohschreibens war und in dem Prozess als Nebenklägerin auftrat, hatte bereits damals Zweifel an einer Einzeltäterschaft geäußert. Ihre Anwältin Antonia von der Behrens, hatte in dem Prozess mehrfach Anträge zur weiteren Aufklärung der Vorgänge am Ersten Revier der Frankfurter Polizei und der Rolle dortiger Polizisten bei einer 20-minütigen Abfrage persönlicher Daten von Basay-Yildiz und ihrer Angehörigen gestellt.