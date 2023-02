Evangelische Kirchen rufen zum Frieden in der Ukraine auf

Politische Grundüberzeugungen seien angesichts des völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine „binnen Tagen gekippt, friedensethische Positionen in Frage gestellt“ worden, sagte der Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), Volker Jung, laut Mitteilung in Darmstadt. Zugleich wünsche er künftig einen politischen Diskurs, in dem das Leitbild eines „gerechten Friedens“ in den Blick genommen wird, der nach seiner Ansicht „menschliche Sicherheit für alle Menschen“ bedeute.