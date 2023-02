Ex-Regierungschef Bouffier: Lübcke-Mord war nicht absehbar

Wiesbaden (dpa) - . Der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ist nach Einschätzung von Hessens Ex-Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) nicht absehbar gewesen. Er selbst habe vor der Tat im Jahr 2019 dienstlich keine Kenntnis von dem Rechtsextremisten Stephan Ernst gehabt, sagte Bouffier am Donnerstag als Zeuge im Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags in Wiesbaden zum Mord an Lübcke. Der Kasseler Regierungspräsident war auf der Terrasse seines Hauses von dem Rechtsextremisten Ernst erschossen worden.