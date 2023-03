Exil-Iraner protestieren in Frankfurt gegen Teheraner Regime

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Mehrere Dutzend Exil-Iraner haben am Vorabend des Internationalen Frauentags vor dem Zentrum der Islamischen Kultur in Frankfurt gegen das Regime in Teheran protestiert. Sie solidarisierten sich mit dem Frauen-Protest im Iran. Einer dpa-Reporterin zufolge waren es unter 100 Teilnehmer. Gleichzeitig protestierten diese gegen das Zentrum, dem sie enge Verbindungen zu Teheran vorwarfen.