Exklusiv aus der Redaktion: Die Landtagswahl in Hessen

Drin oder draußen? Für die FDP war es ganz, ganz eng. Erst am frühen Morgen steht fest: Die Liberalen haben den Einzug in den hessischen Landtag geschafft – mit exakt 5,0 Prozent der Stimmen. Ähnlich lief es für die FDP bereits beim Wahlkrimi 2013. Auch da war erst am frühen Morgen klar, dass es knapp gereicht hatte, mit 5,03 Prozent der Stimmen. „Wenn du für die FDP eintrittst, kennst du keine langweiligen Tage“, sagt Spitzenkandidat Stefan Naas in seiner ersten Stellungnahme im Wiesbadener Landtag. Treffer! Und die Gründe für die drohende Marginalisierung der Liberalen? „Es lag nicht an uns!“, behauptet Naas. Und bietet andere Erklärungen an. Nele Leubner, Sascha Kircher und Christian Matz haben ganz genau zugehört.