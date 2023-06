Exklusiv aus der Redaktion: Die Woche in Hessen

Hessen. Sind Sie schon im Eintracht-Fieber? Oder interessiert Sie Fußball nur bedingt? Die Vorfreude der Frankfurter Fans und Sympathisanten ist natürlich riesig – und die Chancen für einen Triumph am Samstagabend im DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig stehen auch gar nicht mal so schlecht. Auch wenn RB in Topform ist. Es dürfte allerdings ein gefühltes Heimspiel im Berliner Olympiastadion werden, schließlich werden sich die SGE-Anhänger auch einen Großteil des Leipziger Kartenkontingents sichern. Zudem liegt der Eintracht dieser Endspiel-Modus, gerade als Außenseiter. Und die Spieler könnten hochmotiviert sein, Cheftrainer Oliver Glasner in dessen letztem Eintracht-Spiel noch mal einen Pokal zu schenken. Ein Fußball-Thema hat uns auch in dieser Woche beschäftigt – leider ein sehr, sehr trauriges. Und so beginnen wir unseren Newsletter „Die Woche in Hessen“ mit ernsten Tönen.