Exklusiv aus der Redaktion: Die Woche in Hessen

Hessen. Juden und Muslime an einen Tisch zu bringen, das ist dieser Tage nicht so einfach – der VRM ist es dennoch gelungen. In Darmstadt haben sich Daniel Neumann, Direktor der Jüdischen Gemeinden in Hessen, und Abdassamad El Yazidi, Generalsekretär des Zentralrates der Muslime in Deutschland, zu einem Austausch zusammengefunden. Bei dem Gespräch wird schnell klar, dass man sich zum Teil uneinig ist – gleichzeitig wird allerdings auch deutlich, dass es eine Grundlage für einen Dialog gibt. Das ausführliche Doppel-Interview lesen Sie hier.