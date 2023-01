Exklusiv aus der Redaktion: Spannende Themen aus Hessen

Region. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine führt so manchen in diesen Tagen in ein moralisches Dilemma. Anfang der Woche starben mindestens 89 russische Soldaten beim Beschuss einer Militärunterkunft in Makijiwka im Gebiet Donezk. Doch ist der Tod so vieler Menschen nun eine gute Botschaft – selbst wenn sie aufseiten des Aggressors kämpften? Ich weiß es nicht. Zumindest zeigt Makijiwka, dass die Ukraine noch immer nicht gewillt ist, sich dem russischen Machtanspruch zu unterwerfen. Das einzelne Leben, so scheint es, zählt in Wladimir Putins Feldzug nicht viel. Zumal das Kreml-Regime vor allem Angehörige der ethnischen Minderheiten seines Vielvölkerstaates verheizt. Für die Oberschicht in den russischen Metropolen bleibt der Krieg daher noch immer ein weit entferntes Ereignis. Wer einmal verfolgt hat, wie im russischen Staatsfernsehen der Krieg verklärt und über künftige Eroberungen diskutiert wird, der ahnt, dass Putin noch viele weitere eilig Mobilisierte an die Front schicken wird. Mit allen schrecklichen Folgen für diejenigen, die seine Großmachtträume auf beiden Seiten der Front ausbaden müssen.