Experte sieht problematische Entwicklung bei Wahlbeteiligung

2018 lag die Wahlbeteiligung in Hessen bei 67,3 Prozent, 2013 bei 73,2 Prozent - in dem Jahr fand die Landtagswahl gleichzeitig mit der Bundestagswahl statt, was zusätzlich mobilisierend wirkt. Der bisherige Tiefstpunkt war 2009 mit 61 Prozent, 1978 war mit knapp 88 Prozent die bislang höchste Beteiligung erreicht worden.