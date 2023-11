Experten empfehlen Umbenennung belasteter Straßennamen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Historisch belastete Straßennamen? Eine Fachkommission hat in Wiesbaden die Umbenennung von 18 nach Persönlichkeiten benannten Verkehrsflächen und Gebäuden empfohlen. Am Mittwoch präsentierte sie einen Abschlussbericht nach der Prüfung von 71 derartigen Fällen in der hessischen Landeshauptstadt.