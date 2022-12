Experten fordern nach „Reichsbürger“-Razzia Wachsamkeit

Die Szene in Hessen mit etwa 1000 Angehörigen ist Becker zufolge alles andere als klein. Es handele sich eher um ein diffuses, vielfältiges Netzwerk mit vielen Knotenpunkten, die auch in den organisierten Rechtsextremismus hineinreichten oder in die Esoterikszene. Brisant sei, dass die bis dahin relativ isolierten Reichsbürger in den vergangenen Jahren neue „Gelegenheitsräume“ gefunden hätten. So seien Anhänger der Szene bei manchen Querdenker-Demonstrationen in Hessen nicht nur wie selbstverständlich mitmarschiert, sondern hätten auch auf Bühnen gestanden.