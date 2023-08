Experten fordern straffere und digitalere Genehmigungen

Der politisch unabhängige Zukunftsrat war auf einem ersten Gipfel im vergangenen März gegründet worden. Ihm gehören Vertreterinnen und Vertreter von Unternehmen, Gewerkschaften und der Wissenschaft an. Die Vorstellung des Abschlussberichts ist für das vierte Quartal 2023 geplant. Der Co-Vorsitzende Volker Wieland sagte, in etwaigen Koalitionsverhandlungen nach der Landtagswahl am 8. Oktober käme niemand an diesem Bericht vorbei. Wieland ist geschäftsführender Direktor des Institute for Monetary and Financial Stability an der Frankfurter Goethe-Universität.